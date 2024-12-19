Рентгенологическое отделение больницы планировали передать в ведение Клинического диагностического центра в Омске.

Первый замминистра здравоохранения Омской области Андрей Сухарев подписал распоряжение о признании утратившим силу ранее принятого документа о реорганизации Тарской ЦРБ. Региональное ведомство планировало передать рентгенологическое отделение больницы в ведение Клинического диагностического центра в Омске.

Минздрав объяснял это необходимостью расширения медпомощи жителям севера Омской области. Дорогое оборудование рентгенотделения обслуживали и ремонтировали бы специалисты КДЦ, что позволило бы проводить больше исследований не только для тарчан, но и для жителей соседних районов. При этом медицинский персонал отделения не сокращался, выпадающие льготы сотрудникам (за работу в населенном пункте численностью менее 50 тыс. человек) планировали компенсировать допсоглашениями к трудовым договорам.

– В планах по реорганизации отделения было такое развитие событий: все оборудование физически остается работать на своем месте в Таре, согласные медики переходят в штат КДЦ и также остаются работать в Таре. Обслуживание оборудования берет на себя КДЦ. Эти организационные моменты никак не должны были отразиться на пациентах, которые проходили бы обследования в прежнем режиме. Однако на данное время отозвали распоряжение о реорганизации, чтобы провести все согласовательные процедуры, – пояснили в Минздраве.

Окончательного решения по этому вопросу не принято. В настоящее время создается рабочая группа, Минздрав планирует согласовать с коллективом Тарской ЦРБ все возникающие вопросы.