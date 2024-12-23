Дом на 6-й Станционной наконец-то ввели в эксплуатацию.

В Омске сдали проблемную многоэтажку на улице 6-й Станционной. Это дом переменой этажности, где высота одной секции составляет 9 этажей, а второй – 10.

В здании располагаются 218 квартир, в их числе 142 однокомнатные, 48 двухкомнатных, 27 трехкомнатных и одна четырехкомнатная. Ключи от квартир получили 108 семей. До конца этой недели дом полностью будет заселен. Планируется, что в новостройку переедут жители 31 аварийного дома.

Строительство дома началось летом 2022 года. Подрядчиком был «Домостроительный комбинат № 3». Компания не смогла завершить строительство вовремя, сроки несколько раз переносили. В октябре 2023 года с подрядчиком расторгли договор. Завершением строительства занялось омское ООО «СМУ № 1».