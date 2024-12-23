Несколько поездов отменят в связи с праздниками.

В связи с праздничными днями в Омской области изменится расписание пригородных поездов. Как сообщает «Омск-пригород», с 30 декабря по 8 января 2025 года не будут курсировать:

№ 6672 Омск – Калачинская в 17:20.

№ 6661 Калачинская – Омск в 5:48.

Кроме того, 29 декабря и 5 января отменили рейс № 6486 Москаленки – Омск.

С 9 января пригородные поезда вернутся к обычному расписанию. Подробности по телефону 8-800-234-31-52 (звонок бесплатный).