Очевидцы рассказали, что водители не поделили дорогу на съезде с сооружения в сторону Нефтяников.

Вчера в Омске на мосту у Телецентра произошла драка между водителями. Видео конфликта выложил очевидец в паблике «Инцидент Омск». Точные причины неизвестны, однако свидетели сообщили, что один из водителей подрезал другого.

Подписчики наперебой стали упражняться в остроумии, высказывая версию, что водители не смогли поделить сотрудника ГИБДД. И разборки происходят в лучших традициях ММА. Впрочем, омичи сошлись во мнении, что пробок на частично перекрытом на ремонт мосту накануне нового года станет еще больше, и водителям придется покупать средства для самообороны.

Отметим, что вчера днем на сооружении образовался огромный затор из-за двух ДТП, парализовавший движение в Нефтяниках и в район улицы Заозерной на несколько часов. Вероятно, свою роль сыграла и вышеописанная драка.