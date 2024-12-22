На заезде с улицы Заозерной «притерлись» фура с легковушкой.

Сегодня, 22 декабря, в финальный день Чемпионата России по фигурному катанию, движение по мосту у Телецентра по-прежнему затруднено пробками. Зрители мероприятия испытывали трудности, чтобы добраться до G-Drive Арены.

Ситуацию осложнила авария на заезде на сооружение со стороны улицы Заозерной. По данным очевидцев ДТП, фура «притерлась» с легковушкой и перегородила дорогу другому транспорту. Ситуацию осложнило еще одно ДТП. Все подъезды к мосту у Телецентра вот уже несколько часов скованы пробками.

Отметим, что сооружение частично перекрыли на ремонт в ночь на 30 ноября. С этого времени заторы на мосту у Телецентра всегда. До конца года власти планируют ввести реверсивное движение. Пока этого не случилось, омичи томятся в пробках.