Омск-Информ
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·Общество

Она располагается в микрорайоне Успешном на улице Завертяева.
На улице Завертяева в Омске ввели в эксплуатацию новый многоквартирный дом. Шестиэтажку в микрорайоне Успешном построило ООО «Специализированный застройщик «Успешная-2».
Как сообщили в мэрии, в доме 70 квартир: 30 однокомнатных, 30 двухкомнатных и 10 трехкомнатных. Их общая площадь составляет 3112,6 кв. м.
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·Общество

Она располагается в микрорайоне Успешном на улице Завертяева.
На улице Завертяева в Омске ввели в эксплуатацию новый многоквартирный дом. Шестиэтажку в микрорайоне Успешном построило ООО «Специализированный застройщик «Успешная-2».
Как сообщили в мэрии, в доме 70 квартир: 30 однокомнатных, 30 двухкомнатных и 10 трехкомнатных. Их общая площадь составляет 3112,6 кв. м.
1320