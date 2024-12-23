Ремонт учебного заведения, рассчитанного на 220 детей, произведен в рамках программы «Модернизация школьных систем образования».
Министр образования Омской области Ольга Степанова и глава Омского района Геннадий Долматов открыли после капитального ремонта Богословскую среднюю школу.
Работы здесь велись в рамках программы «Модернизация школьных систем образования». Для проведения капремонта были предусмотрены средства в размере 93,6 млн руб., из них 68,5 млн – из федерального бюджета, 20,4 млн – областного и 4,7 млн – местного.
В рамках ремонта выполнено более 30 видов работ. В здании полностью обновлены системы водоснабжения, канализации и отопления, заменена электропроводка, отремонтированы крыша и фасад. Для школы было закуплено новое кухонное оборудование, спортивный инвентарь, мебель, смонтированы интерактивные панели. Дополнительно силами поселения было проведено благоустройство пришкольной территории. Все 220 учеников Богословской школы с понедельника вновь стали получать образование в родных стенах.