Омск-Информ
ЛентаЖурнал
Поиск
·Авто

Два пожара за два дня произошли в Октябрьском округе.
Вчера около 14:56 на улице 75-й Гвардейской Бригады Омска загорелся припаркованный автомобиль. На место происшествия выезжали 4 сотрудника МЧС на одной пожарной машине. Ликвидировать открытое горение им удалось в 15:00
Сегодня в 09:10 на улице 1-й Железнодорожной загорелся еще один легковой автомобиль. Его 5 сотрудников МЧС потушили к 09:14
Причины этих пожаров устанавливают дознаватели МЧС России.
·Авто

Два пожара за два дня произошли в Октябрьском округе.
Вчера около 14:56 на улице 75-й Гвардейской Бригады Омска загорелся припаркованный автомобиль. На место происшествия выезжали 4 сотрудника МЧС на одной пожарной машине. Ликвидировать открытое горение им удалось в 15:00
Сегодня в 09:10 на улице 1-й Железнодорожной загорелся еще один легковой автомобиль. Его 5 сотрудников МЧС потушили к 09:14
Причины этих пожаров устанавливают дознаватели МЧС России.