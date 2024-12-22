Глава Следкома РФ распорядился представить повторный доклад на эту тему.

Глава Следственного комитета России Александр Бастрыкин вновь затребовал доклад по уголовному делу в связи с обращением омички, в несовершеннолетнем возрасте оставшейся без попечения родителей, о нарушении ее жилищных прав. По закону таким детям полагается бесплатная квартира, однако этого не было сделано.

Девушка в своем видеообращении к главе СК рассказала, что 10 лет состоит на учете. В 2021 году вступило в силу законное решение суда. И до настоящего времени жилье ей не предоставлено. Многочисленные обращения в компетентные органы результатов не принесли.

В СУ СК России по Омской области расследуется уголовное дело, по которому ранее Александр Бастрыкин неоднократно поручал представить доклад. Потому глава федерального Следкома распорядился, чтобы глава омского СК Виталий Батищев рассказал о комплексе следственных действий и установленных обстоятельствах с учетом озвученных в публичном пространстве доводов.