Елизавете Туктамышевой пришлось провести в аэропорту лишние 7 часов, а Илья Авербух не попал на открытие катка в центре Екатеринбурга.

Многочасовые задержки рейсов в Омском аэропорту, причиной которых стал туман, серьезно скорректировали планы звезд фигурного катания, приезжавших на чемпионат России в Омск. Турнир завершается в воскресенье, 22 декабря.

Чемпионка мира Елизавета Туктамышева, выступавшая на открытии соревнований, накануне провела встречу с поклонниками, зрителями чемпионата и юными спортсменами. Сегодня утром она планировала вылететь в Москву рейсом «Аэрофлота». Самолет должен был отправиться в 5:40, но из-за тумана пришлось задержаться.

– Изначально рейс должен был быть в 05:40, в итоге каждый раз его переносили. Я по полчаса где-то спала, но себя не чувствую бодрой. Мне сегодня надо обязательно ехать из Москвы в Питер – перегонять машину. Хотелось бы до ночи вернуться. Для меня это проблема. Я пытаюсь не паниковать, но все равно неприятная ситуация, – написала Туктамышева в соцсетях.

Самолет в итоге покинул Омск в час дня. Успела ли спортсменка перегнать машину и вернуться в Москву, неизвестно. Скорее всего, Елизавета поменяла свои планы.

А вот серебряный призер Олимпийских игр Илья Авербух точно никуда не успел. В субботу он должен был открывать каток в центре Екатеринбурга. Он разработал новогодний сценарий для выступления и должен был провести мастер-классы для посетителей, но нелетная погода не позволила Авербуху вовремя покинуть Омск. На Урал он в итоге не попал (шоу в Екатеринбурге прошло без звезды) и отправился сразу в Москву.

– Отменилось, к сожалению, все, потому что я летел из Омска и погодные условия не позволили… я летел с чемпионата России. Девятичасовая задержка случилась, – сказал Илья Авербух в комментарии порталу E1.RU.

Еще больше, чем звездам фигурного катания, не повезло пассажирам, которые планировали лететь из Омска в Красноярск и Санкт-Петербург. Задержки рейсов составили 17 и почти 15 часов соответственно.