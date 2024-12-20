Горожан напугали пробки, и они решили поискать другие варианты аренды.

Омичи передумали снимать жилье на Левобережье. По всей видимости, на них так повлиял ремонт моста у Телецентра и большие пробки, сообщает «СуперОмск».

По словам руководителя отдела аренды и коммерции компании «Этажи» в Омске Кристины Орленко, за короткий промежуток времени произошел скачок запросов по аренде жилья на правом берегу Иртыша.

– Однако когда обстановка более-менее стабилизировалась, появилась дополнительная полоса, настроили светофоры, миграция омичей прекратилась, –- уточнила эксперт.

Что касается жителей Нефтяников, то они, по всей видимости, смирились с текущей ситуацией. Пробки на проспектах Мира, Королева и улице Заозерной не подтолкнули их перебраться в другой район города.