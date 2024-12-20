По предварительным данным, задержка вылета составит до 23 часов.

Сегодня, 20 декабря, в Омском аэропорту имени Карбышева не смог сесть самолет из Москвы. Прибытие ожидалось рано утром, но из-за плохой погоды рейс отправили в соседний Новосибирск.

В результате обратный рейс из Омска в Москву тоже задержался. Отправление планировалось на 5:40, но вылет перенесли на 23:10. Ситуацией заинтересовалась Западно-Сибирская транспортная прокуратура. Ведомство начало проверку.

Отправления ждут 160 пассажиров, из них 8 детей. По предварительным данным, задержка вылета продлится до 23 часов.

– Омской и Новосибирской транспортной прокуратурой осуществляются надзорные мероприятия по защите прав пассажиров на получение комплекса услуг, полагающихся при задержке рейса, – рассказали в пресс-службе ведомства.

В прокуратуре отметили, что пассажиры могут обратиться с жалобами на рушения прав к дежурному прокурору Западно-Сибирской транспортной прокуратуры по телефону 8-913-921-70-00.