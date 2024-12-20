Это не позволила сделать плохая погода.

Сегодня до Омска не смог долететь самолет из Москвы, который по расписанию должен был приземлиться в 4:35. Воздушному судну пришлось скорректировать курс и направиться в аэропорт Новосибирска.

Причиной этого стала плохая погода. Над Омском шел снег, дул боковой ветер. В Омске также оказался низкий коэффициент сцепления.

В связи с этим задержится обратный рейс из Омска в Москву. Вместо 5:40 он планируется в 23:10.