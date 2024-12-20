Руководители омского филиала фонда «Защитники Отечества» подвели итоги первых полутора лет работы этой структуры в регионе.

В Омске 20 декабря прошла пресс-конференция руководителей регионального отделения Государственного фонда «Защитники Отечества», организованная при поддержке Омского Союза журналистов. Открывая мероприятие организаторы напомнили, что фонд был создан по Указу президента России Владимира Путина от 3 апреля 2023 года. Основной задачей госструктуры является персональное социальное сопровождение ветеранов CBO и семей погибших бойцов. Фонд оказывает содействие в получении всех полагающихся мер поддержки, включающих медицинскую и социальную реабилитацию, лекарственное обеспечение, психологическую помощь, предоставление технических средств реабилитации и санаторно-курортного лечения, а также помощь в переобучении и трудоустройстве ветеранов. Днем рождения омского отделения фонда можно считать 1 июня 2023 года, когда социальные координаторы приняли первых посетителей в отремонтированном и специально оборудованном помещении на ул. Некрасова, 3.

По данным руководителя омского филиала фонда Натальи Чайки, с момента открытия в фонд поступило более 21 тыс. обращений.

— Более 19,5 тыс. запросов мы смогли решить положительно. Высокой эффективности способствовало тесное сотрудничество с такими структурами, как региональные Минтруд и Минздрав, Омская ассоциация юристов, Городской центр психологической поддержки. Совместно с профильными ведомствами и региональными органами власти, филиал оказал содействие в 5000 обращениях по назначению мер социальной поддержки, в 1800 обращениях юридической направленности и в 3000 обращениях, связанных с выплатами по факту участия в специальной военной операции, — сообщила Наталья Чайка.

В отличие от традиционных служб социальной поддержки и органов опеки и попечительства сотрудники фонда «Защитники Отечества» берутся за решение не только медицинских и юридических, но и психологических проблем своих подопечных. Социализация ветеранов СВО — важная составляющая работы фонда.

— В Год семьи мы старались проводить как можно больше мероприятий, ориентированных на совместное участие ветеранов и их близких: жен, детей, родителей. В таком формате прошел, в частности, большой творческий фестиваль «Верю в семью!», в котором приняли участие наши подопечные из областного центра и из сельских районов. Фестиваль это яркий, но не единственный пример. Как оказалось, вовлечение в совместное творчество является одним из самых действенных способов социализации ветеранов. Дело не в том, что такой подход облегчает работу координаторов фонда, самое главное он востребован среди наших подопечных. Стоит только в наших чатах сообщить о подготовке мероприятий типа «Поем вместе», «Мастерим вместе», «Путешествием вместе», как сразу набирается большое количество желающих принять в них участие. Мы, естественно, никому не отказываем, — рассказала заместитель руководителя по общественным проектам омского филиала фонда Ольга Гердович.

Кроме руководителя филиала фонда и его заместителей, курирующих 7 различных направлений деятельности, в штат входят 46 социальных координаторов. В настоящее время в фонде есть еще 4 вакансии, но Наталья Чайка сразу предупреждает, что это работа не для всех. Во-первых, все социальные координаторы «многостаночники», которым приходится и за новостями законодательства следить, и в основах медицины разбираться. Кроме того сотрудникам фонда часто приходится сталкиваться с горем. Люди, способные воспринимать чужую беду как свою, как раз и составляют костяк коллектива омского отделения фонда «Защитники Отечества».

— Нагрузка на наших координаторах, конечно, колоссальная. Некоторые курируют до 300 семей. И вот со всеми надо поговорить, при необходимости собрать документы и оформить запрос, пригласить на общественное мероприятие, порой еще и сопроводить на это мероприятие — всего просто не перечислишь. Координаторам, да и всем сотрудникам фонда, приходится, порой, работать в режиме 24 на 7, но никто жалуется. Мы понимаем, что оказываем помощь людям, прошедшим фронт, а там было куда тяжелей, — подытожила Наталья Чайка.

Завершилась пресс-конференция руководителей омского отделения фонда необычно. Когда выяснялось, что в ближайшие планы фонда входят встречи с участниками СВО, проходящими курс лечения и реабилитации в медучреждениях Омска, председатель регионального отделения Союза журналистов Андрей Мотовилов попросил передать бойцам открытки с новогодними пожеланиями, изготовленные воспитанниками Дома детского творчества Октябрьского округа. Как заверили координаторы фонда, открытки и письма детей для участников СВО бесценны.