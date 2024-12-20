Выдача ключей новоселам стартует на следующей неделе.

На улице 1-й Ленинградской, 25, в микрорайоне Московка-2 сдали многоквартирный дом для переселенцев из ветхого и аварийного жилья. Ключи от 218 квартир в новостройке начнутся выдавать на следующей неделе, сообщил мэр Сергей Шелест.

– Сюда переедут омичи из 31 аварийного дома. Все новые квартиры будут предоставлены с чистовой отделкой, – написал Шелест в своем телеграм-канале. – Сейчас проходят последние приемки квартир. Специалисты оценивают исправность работы электричества, систем отопления, а также качество проведенного ремонта.

Власти также выдают ключи от квартир в других новостройках. Речь, в частности, идет о микрорайоне Биофабрика, где поселятся в общей сложности 300 семей переселенцев из ветхого и аварийного жилья. На этой неделе мэрия выдала ключи от 23 квартир в новостройке по адресу: 4-й Амурский проезд, дом 9.

Расселение аварийного жилого фонда проводится в рамках нацпроекта «Жилье и городская среда», региональной адресной программы Омской области по переселению из аварийного жилищного фонда за счет средств Фонда развития территорий, бюджета Омской области и города.