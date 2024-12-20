Их планируют расселить до конца 2031 года и снести.
Мэрия Омска признала еще несколько домов аварийными и подлежащими сносу. Это здания по адресам: Севастопольская, 2 (Кировский округ); 8-я Амурская, 40 (Центральный округ); Новосортировочная, 17 (Ленинский округ); переулок 2-й Воровской, 4 (Ленинский округ).
Дом № 2 на Севастопольской улице – это деревянная двухэтажка 1951 года постройки, состоящая из двух подъездов. Новосортировочная, 17 – кирпичная двухэтажка 1955 года постройки.
8-я Амурская, 40 – одноэтажный кирпичный частный дом. Переулок 2-й Воровской, 4 – деревянный частный дом.
Согласно постановлению, расселить жильцов планируется до 31 декабря 2031 года.