Омск-Информ
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·Происшествия

Травмы ребенку причинил пес мужчины.
Таврический районный суд Омской области взыскал 50 тыс. рублей с владельца собаки, которая покусала ребенка. В такую сумму суд оценил компенсацию морального вреда.
Как сообщает прокуратура, в мае 10-летняя девочка шла в школу, когда на нее напала собака без привязи. Животное несколько раз укусило школьницу, причинив ей боль и моральные страдания.
Отметим, что решение суда пока не вступило в законную силу. Хозяин собаки может его обжаловать.
·Происшествия

Травмы ребенку причинил пес мужчины.
Таврический районный суд Омской области взыскал 50 тыс. рублей с владельца собаки, которая покусала ребенка. В такую сумму суд оценил компенсацию морального вреда.
Как сообщает прокуратура, в мае 10-летняя девочка шла в школу, когда на нее напала собака без привязи. Животное несколько раз укусило школьницу, причинив ей боль и моральные страдания.
Отметим, что решение суда пока не вступило в законную силу. Хозяин собаки может его обжаловать.