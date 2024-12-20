Омск-Информ
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·Авто

Если компания не будет заниматься содержанием сооружения, ее могут оштрафовать.
Мэр Омска Сергей Шелест поручил департаменту строительства поверить, как компания «СтройТраст» содержит проезжую часть моста имени 60-летия ВЛКСМ, где проводит ремонт. Глава города подчеркнул, что с учетом погоды необходимо обеспечивать своевременную очистку дороги от снега.
– У каждого своя зона ответственности. Есть она и у подрядчика – компании «СтройТраст». В соответствии с контрактными обязательствами она обязана обеспечить нормативное содержание проезжей части как на мостовом сооружении, так и на подходах к нему – в границах проведения работ. При наличии оснований будут применены предусмотренные штрафные санкции, – отметил мэр.
Напомним, осенью в Омске стартовал капитальный ремонт моста имени 60-летия ВЛКСМ. Сооружение частично перекрыли, оставив три полосы. Сейчас власти готовятся сделать движение реверсивным. Другие тактики организации движения на ремонтируемом сооружении показали свою несостоятельность.
·Авто

Если компания не будет заниматься содержанием сооружения, ее могут оштрафовать.
Мэр Омска Сергей Шелест поручил департаменту строительства поверить, как компания «СтройТраст» содержит проезжую часть моста имени 60-летия ВЛКСМ, где проводит ремонт. Глава города подчеркнул, что с учетом погоды необходимо обеспечивать своевременную очистку дороги от снега.
– У каждого своя зона ответственности. Есть она и у подрядчика – компании «СтройТраст». В соответствии с контрактными обязательствами она обязана обеспечить нормативное содержание проезжей части как на мостовом сооружении, так и на подходах к нему – в границах проведения работ. При наличии оснований будут применены предусмотренные штрафные санкции, – отметил мэр.
Напомним, осенью в Омске стартовал капитальный ремонт моста имени 60-летия ВЛКСМ. Сооружение частично перекрыли, оставив три полосы. Сейчас власти готовятся сделать движение реверсивным. Другие тактики организации движения на ремонтируемом сооружении показали свою несостоятельность.