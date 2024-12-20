Если компания не будет заниматься содержанием сооружения, ее могут оштрафовать.
Мэр Омска Сергей Шелест поручил департаменту строительства поверить, как компания «СтройТраст» содержит проезжую часть моста имени 60-летия ВЛКСМ, где проводит ремонт. Глава города подчеркнул, что с учетом погоды необходимо обеспечивать своевременную очистку дороги от снега.
– У каждого своя зона ответственности. Есть она и у подрядчика – компании «СтройТраст». В соответствии с контрактными обязательствами она обязана обеспечить нормативное содержание проезжей части как на мостовом сооружении, так и на подходах к нему – в границах проведения работ. При наличии оснований будут применены предусмотренные штрафные санкции, – отметил мэр.
Напомним, осенью в Омске стартовал капитальный ремонт моста имени 60-летия ВЛКСМ. Сооружение частично перекрыли, оставив три полосы. Сейчас власти готовятся сделать движение реверсивным. Другие тактики организации движения на ремонтируемом сооружении показали свою несостоятельность.