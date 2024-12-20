Таким образом мэр города выполнил просьбу бойцов.
Мэр Омска Сергей Шелест рассказал, что сдержал обещание, данное омским десантникам в Луганске, и передал на СВО приспособленную под фронтовые условия «буханку».
Машина снабжена комплектом противодронной и противоосколочной защиты и доехала до места назначения за неделю. Гуманитарный конвой доставил «за ленточку» бензиновые генераторы, бензопилы, окопные свечи, сухой армейский душ, запасные шины, продукты питания, амуницию, маскировочные сети и костюмы для снайперов и разведчиков.
Бойцы сообщили, что весь груз доставлен в целости и сохранности. И поблагодарили мэра за помощь.
– Командование и личный состав нашей части благодарит вас и всех неравнодушных людей за «буханку» и гуманитарную помощь. Все это позволит обеспечить нам выполнение боевых задач, – заявили омские десантники.
Традиционно Союз десантников и Военный комиссариат Кировского округа передали приятные сюрпризы: письма, рисунки от учащихся омских школ.