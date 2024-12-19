Должность главного тренера занял Андрей Евстафьев, работающий в системе клуба с 2019 года.

После неудачного старта сезона 2023/24 в ВХЛ команда решила сменить главного тренера на Рамиля Сайфуллина. Однако с приходом нового наставника значительных успехов команда не добилась.

В прошлом сезоне омичи не смогли попасть в плей-офф, заняв 24-ю строчку по итогам регулярного чемпионата. Сейчас «Омские Крылья» тоже играют крайне нестабильно и располагаются на 27-м месте. У команды 20 поражений из 30 игр, 9 из них – за последние 10 матчей. В связи с этим руководство решило уволить главного тренера и его помощника Евгения Филатьева. Сейчас главным тренером «Омских Крыльев» назначен Андрей Евстафьев.

Евстафьев работает в системе клуба с 2019 года и занимал должность тренера «Омских Ястребов» с сезона 2020/21. Под его руководством команда завоевала бронзовую и серебряную медали в МХЛ. До этого он также работал тренером в «Сибирских Снайперах», а еще раньше – в ДЮСШ Тюмени. В сезоне 2014/15 он тренировал «Кузнецких Медведей» в МХЛ, а затем провел два сезона в команде КХЛ «Металлург» из Новокузнецка.

Помогать Андрею Евстафьеву вести команду к победе будет Эдуард Волков. Ранее он работал ассистентом тренера в таких командах МХЛ, как «Сибирские Снайперы», «Динамо» и «Локо». Кроме того, у Волкова есть опыт старшего тренера в клубах ВХЛ «Динамо» из Санкт-Петербурга и «Молот». В 2021 году он стал обладателем Кубка Харламова с командой МХК «Динамо».