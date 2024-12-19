Омск-Информ
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·Происшествия

Следователи проводят проверку.
Следственный комитет проводит проверку по факту гибели 49-летнего мужчины в пожаре в деревне Малая Степнинка Марьяновского района. Трагедия произошла вчера вечером. 
– По предварительным данным, смерть хозяина дома наступила в результате острого отравления продуктами горения, причиной пожара стала неисправность печного отопления, – сообщили в ведомстве.
Ранее в МЧС предполагали, что причиной пожара стало неосторожное курение.
·Происшествия

Следователи проводят проверку.
Следственный комитет проводит проверку по факту гибели 49-летнего мужчины в пожаре в деревне Малая Степнинка Марьяновского района. Трагедия произошла вчера вечером. 
– По предварительным данным, смерть хозяина дома наступила в результате острого отравления продуктами горения, причиной пожара стала неисправность печного отопления, – сообщили в ведомстве.
Ранее в МЧС предполагали, что причиной пожара стало неосторожное курение.