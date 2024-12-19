Оба возгорания случились накануне вечером.
Вчера около 19:26 в Марьяновке произошел пожар. Загорелась одна из квартир двухквартирного дома.
На место происшествия выезжали 6 сотрудников МЧС на 3 пожарных машинах. Они ликвидировали открытое горение в 21:27. Площадь пожара составила 70 кв. м.
Как сообщили в МЧС, в пожаре погиб мужчина. По предварительным данным, возгорание началось из-за неосторожности при курении.
В тот же день около 20:15 в Таре загорелись частный дом и надворные постройки. В доме находились мать с 14-летней дочерью.
– Как только заметили возгорание, вышли на улицу и сообщили в пожарную охрану. Девочке понадобилась помощь медиков, она надышалась дымом, – сообщили в МЧС.
Возгорание тушили 11 сотрудников МЧС России на 4 пожарных машинах. Ликвидировать открытое горение им удалось в 20:40. Площадь пожара составила 200 кв. м.
Причину пожара устанавливают дознаватели МЧС России.