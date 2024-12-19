Врач-онколог клиники «Евромед» на ул. Гашека, 3/3, рассказал о том, кому стоит проявить онконастороженность, и о современных способах лечения рака.

Врач-онколог Борис Шишенин, выпускник ОмГМУ, имеет опыт работы в омском Клиническом онкологическом диспансере, городской поликлинике № 4, Центре амбулаторной онкологической помощи МСЧ-7. Ведет прием пациентов в поликлинике «Евромед» на ул. Гашека, 3/3. В беседе с обозревателем РИА «Омск-информ» он рассказал о современных способах диагностики и лечения онкологических заболеваний. А также о том, кому и почему надо пристальнее обращать внимание на родинки, пятна, уплотнения и прочие новообразования на коже и теле.

– Борис Евгеньевич, достаточно ли проходить регулярную диспансеризацию, чтобы быть уверенным, что со здоровьем все в порядке, онкологии нет? Если недостаточно, то какие обследования рекомендовано проходить?

– Диспансеризация охватывает самые важные и частые локализации возникновения какой-либо онкологии. Но если выявляются «красные флаги», что-то причиняет беспокойство, то надо обследоваться дальше.

Например, у человека низкий гемоглобин, анемия – надо искать, где теряется кровь. Это могут быть желудочные или кишечные кровотечения. В таких случаях делается анализ кала на скрытую кровь. Если анализ показывает проблемы, пациента обследуют более тщательно по части выявления онкологического заболевания.

После прохождения диспансеризации, а также после посещения смотровых кабинетов довольно много пациентов получают направления к онкологам. Рак молочной железы очень часто выявляется именно после маммографии.

Также весьма распространены образования на коже. Как правило, большинство новообразований на коже – доброкачественные. Обычные гиперкератозы, папилломы с возрастом появляются у всех. Но, если они мешают, за ними надо наблюдать. Подозрительное новообразование обследуется более внимательно, проводится гистологическое исследование. После чего уже понятно, с чем мы имеем дело.

– Кому стоит проявлять онконастороженность всегда?

– Людям, у которых в анамнезе есть злокачественные новообразования у одного или обоих родителей, у бабушек и дедушек, должны относиться очень внимательно к любым изменениям в состоянии своего организма, ко всем новообразованиям. В основном мы говорим о родственниках человека до второго колена. Надо учитывать, что есть наследственные формы рака. Самый распространенный из них – это рак молочной железы. Таким людям необходимо не только проходить маммографию раз в год, но и делать УЗИ молочных желез минимум раз в полгода.

– Если у человека уже было предраковое состояние, проблема успешно решена при помощи лечения, ему нужны какие-то особые исследования в последующие годы, если ничего не беспокоит?

– Если у человека диагностировалось предраковое состояние, то должно быть пожизненное диспансерное наблюдение. Так же, как и после пролеченного онкологического заболевания.

При любых предраковых состояниях надо посещать онколога – не так часто, как с онкологией, но это надо делать. С пациентом проговаривается, что, если что-то возникло, что-то не нравится, лучше потратить некоторое количество времени на диагностику, но потом спать спокойно.

Например, некоторые формы хейлита озлокачествляются, при них наблюдение у онколога обязательно.

– Какова роль генетического тестирования предрасположенности к онкологическим патологиям?

– Когда онкологическое заболевание было диагностировано у близких родственников, имеет смысл проводить генетическое тестирование. По сути, делается тест ДНК и смотрится предрасположенность к тому или иному заболеванию, в том числе онкологическому.

К примеру, в лабораториях клиники «Евромед» проводится анализ ОнкоГенетика способом ПЦР BRCA1/BRCA2 (определение генетических мутаций, ассоциированных с риском развития рака молочной железы и яичников.

– Расскажите о новом прорывном способе лечения рака – иммунотерапии, насколько она доступна омичам?

– Действительно, иммунотерапия – это современный перспективный способ лечения рака. Его смысл, если говорить простыми словами, в повышении иммунитета организма.

Например, если организм не воспринимает раковую опухоль как чужеродную, вводится иммунопрепарат, и он как бы показывает организму, что вот это новообразование нужно уничтожить. Вводимый препарат помогает организму либо уменьшить опухоль, либо оставить ее на каком-то более-менее безопасном уровне и вывести пациента в ремиссию. А иммунитет создает барьер для дальнейшего роста раковых клеток, не допускает метастазирования. К сожалению, при высокой стадии запущенности одной иммунотерапией вылечить пациента невозможно.

Иммунотерапия – это очень дорогостоящее лечение, проводится только по ОМС.

– Поскольку наша страна уже давно находится под санкциями, из аптек исчезли многие импортные препараты, как-то эта ситуация отражается на лечении онкологических пациентов?

– С точки зрения онкологии с лекарственным обеспечением все в порядке. Какие-то препараты заменили на отечественные, однако нельзя сказать, что они менее эффективны. Также все хорошо и с препаратами для качественного наркоза.

– Какие виды лечения онкологических заболеваний проводятся в «Евромеде»?

– В «Евромеде» проводятся хирургическое лечение и химиотерапия при многих злокачественных образованиях. Операции проводятся при онкопатологиях органов брюшной полости, женских половых органов, молочных желез, кожи, головы и шеи.

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