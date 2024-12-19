В эту сумму вошли компенсации морального вреда и утраченного заработка.

Омичка подала иск к ООО «Вертикаль парк» из-за травмы, которую получила в интерактивном парке ее дочь. Женщина доказала, что сотрудники не провели инструктаж и не предложили ей ознакомиться с правилами пребывания в парке.

Как сообщает служба судебных приставов, инцидент произошел осенью: 36-летняя омичка с четырьмя детьми отдыхала в интерактивном парке «Гугол_BOOM». Дети играли, а женщина сидела в кафе (детям от 7 лет, по правилам, разрешалось играть самим). Вскоре к ней пришла 7-летняя дочь, которая плакала и держалась за руку. Девочка прыгнула в детский бассейн и почувствовала сильную боль. Сотрудники парка никакую помощь не предложили.

Рука девочки отекла, и мать повезла ее в больницу. Врачи диагностировали закрытый перелом левой лучевой и плечевой кости со смещением, понадобилась операция под наркозом. После репозиции предплечья девочке наложили гипс.

Руководство парка вину признало и выплатило женщине компенсацию в размере 100 тыс. рублей. Однако омичку эта сумма не удовлетворила. Женщина посчитала, что она не покрывает моральные страдания семьи и утраченный ею заработок в связи с уходом за дочерью.

Суд удовлетворил иск омички частично, и взыскал с парка еще 270 тыс. рублей. Однако парк не спешил исполнять решение. Тогда судебные приставы списали деньги со счетов парка.