Причиной травмы стала неисправность гидротехнического сооружения.

Усть-Ишимский районный суд Омской области взыскал с администрации сельского поселения компенсацию морального вреда в пользу травмированного подростка. Чиновников обязали заплатить 5 тыс. рублей.

Как сообщает прокуратура, инцидент произошел вечером 29 августа в селе Усть-Ишим. Подросток шел через водопропускную трубу реки Крушинки, споткнулся, упал в размытую канаву и повредил колено. Ему потребовалась медицинская помощь.

В суд обратилась прокуратура. Сотрудники ведомства настаивали на компенсации в размере 10 тыс. рублей. Администрация поселения с иском не согласилась, ссылаясь на то, что мост нуждался в ремонте после весеннего паводка и детям опасно находиться там одним. Суд постановил, что именно администрация несет ответственность за техническое состояние и обслуживание моста. Однако требование о компенсации удовлетворил частично.

Решение суда пока не вступило в законную силу. Обе стороны спора могу его обжаловать.