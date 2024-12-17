Омск-Информ
ЛентаЖурнал
Поиск
·Общество

Не вылетел самолет в Усть-Ишим, а еще два самолета опоздают.
Сегодня не состоялся авиарейс Омск – Усть-Ишим, который планировался в 10:00. По данным онлайн-табло Омского аэропорта, компания «Аэропром» отменила вылет.
Кроме того, компания «Ямал» задержала рейс в Салехард, который планировался в 14:10. Теперь вылет планируется в 19:00.
Задержался и рейс в Астану компании «Казах Эйр». По данным онлайн-табло, вместо 17:55 он вылетит в 19:50.
·Общество

Не вылетел самолет в Усть-Ишим, а еще два самолета опоздают.
Сегодня не состоялся авиарейс Омск – Усть-Ишим, который планировался в 10:00. По данным онлайн-табло Омского аэропорта, компания «Аэропром» отменила вылет.
Кроме того, компания «Ямал» задержала рейс в Салехард, который планировался в 14:10. Теперь вылет планируется в 19:00.
Задержался и рейс в Астану компании «Казах Эйр». По данным онлайн-табло, вместо 17:55 он вылетит в 19:50.