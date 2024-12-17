Строительная компания не хотела добровольно возмещать ущерб.

Омская семья взыскала с ООО «Строительная компания «Магистраль плюс» компенсацию морального вреда и неустойку за некачественно построенный дом. Компании пришлось также выплатить штраф.

Как сообщают судебные приставы, муж и жена купили землю и дом площадью 135,7 кв. м за 3,56 млн рублей. В процессе эксплуатации семья обнаружила скрытые недостатки, о которых застройщик не предупреждал. Омичи направили претензию компании, но она осталась без ответа. Потом семья потребовала неустойку, стройфирма снова не ответила. Тогда пара обратилась в суд.

В итоге суд частично удовлетворил иск, обязав «Магистраль плюс» выплатить компенсацию морального вреда, неустойку и штраф на общую сумму 3,15 млн рублей.

Чтобы компания выполнила обязательства, приставы вынесли постановление о запрете на регистрационные действия в отношении транспортного средства Volkswagen Teramont, 2019 г.в. Обнаружив счета фирмы, приставы взыскали средства с них.