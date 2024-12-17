Прокуратура через суд пытается заставить чиновников переселить людей.

По подсчетам прокуратуры, в Омске сейчас 237 аварийных домов. Из них 58 включены в программу переселения, которую пока не выполнили до конца.

После 1 января 2017 года 179 домов получили статус аварийных. На их расселение нужно около 10,5 млрд рублей, которых в городском бюджете не предусмотрено.

Только за 2023 год сотрудники прокуратуры побывали с обследованиями почти в 200 аварийных домах. Уже 27 из них грозит внезапное обрушение. Прокуратура подала иски об их незамедлительном расселении. Суды уже удовлетворили 23 иска.