Омск-Информ
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·Общество

Прокуратура через суд пытается заставить чиновников переселить людей.
По подсчетам прокуратуры, в Омске сейчас 237 аварийных домов. Из них 58 включены в программу переселения, которую пока не выполнили до конца.
После 1 января 2017 года 179 домов получили статус аварийных. На их расселение нужно около 10,5 млрд рублей, которых в городском бюджете не предусмотрено.
Только за 2023 год сотрудники прокуратуры побывали с обследованиями почти в 200 аварийных домах. Уже 27 из них грозит внезапное обрушение. Прокуратура подала иски об их незамедлительном расселении. Суды уже удовлетворили 23 иска.
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·Общество

Прокуратура через суд пытается заставить чиновников переселить людей.
По подсчетам прокуратуры, в Омске сейчас 237 аварийных домов. Из них 58 включены в программу переселения, которую пока не выполнили до конца.
После 1 января 2017 года 179 домов получили статус аварийных. На их расселение нужно около 10,5 млрд рублей, которых в городском бюджете не предусмотрено.
Только за 2023 год сотрудники прокуратуры побывали с обследованиями почти в 200 аварийных домах. Уже 27 из них грозит внезапное обрушение. Прокуратура подала иски об их незамедлительном расселении. Суды уже удовлетворили 23 иска.
1696