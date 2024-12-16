В Омской области собираются ввести выплату для студенческих семей.

Омское правительство подготовило указ, в котором говорится о мерах поддержки студенческим семьям. Планируется, что в регионе начнут выплачивать единовременную выплату за рождение ребенка в подобных семьях. Сегодня, 16 декабря, документ проходит антикоррупционную экспертизу.

В частности, выплату сможет получить один из родителей, если на очной форме обучения учатся оба родителя (в случае, если родитель один, то он должен обучаться очно). Речь идет о студентах колледжей, техникумов и вузов.

Размер выплаты составит 100 тыс рублей на каждого ребенка. В том случае, если родится двойня, выплата составит 200 тыс рублей, а в случае тройни – 300 тыс рублей.

Отметим, что право на выплату теряется, если ребенок находится на полном государственном обеспечении, либо когда родители лишены родительских прав.

Также получателям выплаты нужно жить в Омской области и иметь российское гражданство. Планируется, что выплату введут для студентов, которые станут родителям с 1 января 2025 года.