Омская область вошла в список проблемных регионов по строительству школ.

Глава Минпросвещения Сергей Кравцов назвал регионы, в которых возникли проблемы со строительством школ. В декабре в России планировали ввести в эксплуатацию 130 учебных заведений.

Омская область оказалась в проблемном списке. В регионе не достроили две школы. Хуже всего ситуация в Дагестане, там не ввели в эксплуатацию семь школ. По три недостроенные школы – в Красноярском крае, Кировской и Ярославской областях.

– По два объекта в Кабардино-Балкарской Республике, Московской области. И по одной школе в зоне риска: Адыгея, Крым, Ставропольский край, Амурская, Воронежская, Костромская, Курская, Мурманская, Новгородская, Омская и Тульская области, – цитируют РИА Новости Сергея Кравцова.

Министр ответил, что строительство объектов должно завершиться до конца декабря 2024 года. Если же этот срок нарушат, Минпросвещения РФ собирается обращаться с жалобой во все инстанции, в числе которых находится прокуратура и другие правоохранительные органы.