Олимпийский чемпион не оценил отъезд Ги Буше из Омска.

Олимпийский чемпион Александр Кожевников вновь высказался об омском «Авангарде». На этот раз он коснулся ситуации с Ги Буше, который после приезда в Омск улетел в Канаду.

Кожевников возмутился, что Буше ждали в Омске со второй половины ноября, что привело к подвешенному состоянию команды. Когда клуб дождался нового тренера, тот снова улетел в Канаду на несколько недель.

– Послушайте, но это несерьезно. КХЛ не ветеранский и не любительский, а профессиональный хоккей, в нем получают миллионы, даже не рублей, а долларов, – заявил Кожевников Russia-Hockey.ru. – И тут такая любительщина. Повторю, таким подходом мы сами унижаем и себя, и свой хоккей. Как туземцы – ждем господина с бусами. Не надоело?

Напомним, новый главный тренер «Авангарда» объяснил свой отъезд в Канаду тем, что ему нужно сохранить дорогостоящую медицинскую страховку.