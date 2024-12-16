Омск-Информ
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·Спорт

Олимпийский чемпион не оценил отъезд Ги Буше из Омска.

Олимпийский чемпион Александр Кожевников вновь высказался об омском «Авангарде». На этот раз он коснулся ситуации с Ги Буше, который после приезда в Омск улетел в Канаду.

Кожевников возмутился, что Буше ждали в Омске со второй половины ноября, что привело к подвешенному состоянию команды. Когда клуб дождался нового тренера, тот снова улетел в Канаду на несколько недель.

– Послушайте, но это несерьезно. КХЛ не ветеранский и не любительский, а профессиональный хоккей, в нем получают миллионы, даже не рублей, а долларов, – заявил Кожевников Russia-Hockey.ru. – И тут такая любительщина. Повторю, таким подходом мы сами унижаем и себя, и свой хоккей. Как туземцы – ждем господина с бусами. Не надоело?

Напомним, новый главный тренер «Авангарда» объяснил свой отъезд в Канаду тем, что ему нужно сохранить дорогостоящую медицинскую страховку.

·Спорт

Олимпийский чемпион не оценил отъезд Ги Буше из Омска.

Олимпийский чемпион Александр Кожевников вновь высказался об омском «Авангарде». На этот раз он коснулся ситуации с Ги Буше, который после приезда в Омск улетел в Канаду.

Кожевников возмутился, что Буше ждали в Омске со второй половины ноября, что привело к подвешенному состоянию команды. Когда клуб дождался нового тренера, тот снова улетел в Канаду на несколько недель.

– Послушайте, но это несерьезно. КХЛ не ветеранский и не любительский, а профессиональный хоккей, в нем получают миллионы, даже не рублей, а долларов, – заявил Кожевников Russia-Hockey.ru. – И тут такая любительщина. Повторю, таким подходом мы сами унижаем и себя, и свой хоккей. Как туземцы – ждем господина с бусами. Не надоело?

Напомним, новый главный тренер «Авангарда» объяснил свой отъезд в Канаду тем, что ему нужно сохранить дорогостоящую медицинскую страховку.