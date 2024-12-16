Мальчику зажало голову, а девочке – ногу.

Сегодня, 16 декабря, в телеграм-канале «Инцидент Омск» появилась жалоба от омички на водителя автобуса № 61. По словам женщины, ее дети пострадали от действий водителя. У омички двое детей: 9-летняя дочь с аплазией правого предплечья и 10-летний сын.

Инцидент произошел около 17:30 на остановке «Универсам», когда женщина с детьми пошла на выход из транспорта. В этот момент водитель начал закрывать двери.

– Мне пришлось подставить обе руки и кричать на весь автобус, чтобы водитель не закрывал двери. Мои дети были испуганы, слезы градом. Доченьке прижало ногу, сыну – голову, – рассказала омичка.

Женщина добавила, что перед этой ситуацией водитель также резко затормозил на светофоре. Из-за чего 7-летняя девочка, которая была в салоне, слетела с сиденья и упала на пол лицом вниз.