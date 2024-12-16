Голкипер не сыграл ни одного матча в нынешнем сезоне КХЛ.

ХК «Авангард» опубликовал состав команды на выездное турне по маршруту Новосибирск – Нижнекамск – Тольятти – Магнитогорск. Во вторник, 17 декабря, «ястребы» сыграют против «Сибири». 19-го их ждет «Нефтехимик», 21-го – «Лада», а завершится выезд 23 декабря игрой против «Металлурга». Все соперники, кроме «Магнитки», являются прямыми конкурентами «Авангарда» за место в плей-офф.

Среди хоккеистов омской команды обращают на себя внимание вратарь Михаил Бердин и центральный нападающий Майкл Маклауд. Среди канадского форварда, недавно перешедшего в состав «Авангарда», это будет дебют за омскую команду. Что касается Бердина, то в межсезонье он получил серьезную травму, долго восстанавливался и лишь на прошлой неделе приступил к тренировкам с «ястребами». В нынешнем сезоне КХЛ он не сыграл ни одного матча. Скорее всего, ждать выхода на лед Бердина сейчас тоже не стоит. На выезде сыграют его партнеры Никита Серебряков и Павел Хомченко, находящиеся в оптимальной форме.