В этом сезоне Михаил Бердин еще ни разу не появлялся на площадке.

За день до приезда в Омск нового главного тренера Ги Буше хоккеисты «Авангарда» провели тренировку, на которой выделялись сразу несколько игроков. Среди них ранее травмированные вратарь Михаил Бердин и нападающий Илья Рейнгардт, а также новичок команды, канадский центрфорвард Майкл Маклауд. Для Бердина это первое появление на льду за несколько месяцев – он получил травму еще в межсезонье и не сыграл в текущем чемпионате еще ни одного матча.

Буше, по сообщению пресс-службы «ястребов», проведет открытую тренировку, после которой ответит на вопросы омских журналистов. Он уже поприветствовал болельщиков «Авангарда» на русском языке.