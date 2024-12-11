Омск-Информ
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·Спорт

Завтра состоится открытая тренировка «ястребов», после которой канадский специалист ответит на вопросы журналистов.

Пресс-служба ХК «Авангард» распространила короткий видеоролик с новым главным тренером команды, специалистом из Канады Ги Буше. Он записал обращение к омским болельщикам.

– Привет, Омск, до скорой встречи, – сказал Буше на русском, подмигнул и поставил большой палец.

В ближайшее время канадец прилетит в Омск. На завтра, 12 декабря, у «ястребов» запланирована открытая тренировка под руководством Ги Буше. После нее специалист ответит на вопросы омских журналистов.  

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·Спорт

Завтра состоится открытая тренировка «ястребов», после которой канадский специалист ответит на вопросы журналистов.

Пресс-служба ХК «Авангард» распространила короткий видеоролик с новым главным тренером команды, специалистом из Канады Ги Буше. Он записал обращение к омским болельщикам.

– Привет, Омск, до скорой встречи, – сказал Буше на русском, подмигнул и поставил большой палец.

В ближайшее время канадец прилетит в Омск. На завтра, 12 декабря, у «ястребов» запланирована открытая тренировка под руководством Ги Буше. После нее специалист ответит на вопросы омских журналистов.  

1241