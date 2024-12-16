В Индексе финансовых достижений жителям Омска присвоен второй взрослый разряд.

За последний год омичи значительно повысили уровень своих доходов и начали ставить перед собой серьезные финансовые цели на год и более. Такие выводы содержатся в исследовании «ПСБ Благосостояния», который провел второй замер Индекса финансовых достижений – оценку финансовой грамотности россиян и их умение эффективно управлять личным бюджетом.

– Индекс финансовых достижений был задуман как инструмент для формирования у россиян грамотного финансового поведения и оценки сильных и слабых сторон в управлении личными финансами, – говорит старший вице-президент, директор департамента управления благосостоянием ПСБ Алексей Жоголев. – Второй замер показал, что за год россияне стали более рационально распоряжаться своим бюджетом и долговой нагрузкой, увеличили доходы и, что особенно ценно, начали ставить перед собой долгосрочные финансовые цели.

По словами эксперта, на рост доходов и сбережений повлияли текущая ситуация на рынке труда, которая сопровождается ростом зарплат, жесткая денежно-кредитная политика ЦБ, способствующая росту сберегательной активности граждан, а также меры регулятора по охлаждению рынка необеспеченного кредитования.

– Сейчас уже можно говорить о том, что финансовая культура населения находится на довольно высоком уровне, – отмечает Жоголев. – Вместе с тем сохраняется и большой потенциал для более эффективного использования гражданами всего спектра инструментов для сбережения и приумножения средств, в том числе инвестиций. Сейчас инвестированием занимаются чуть больше четверти респондентов.

Согласно результатам Индекса, за этот год 46 % жителей Омска существенно улучшили свое благосостояние: у 31 % респондентов доходы выросли в пределах 10 %, у 15 % омичей – на 30 %. Еще у 47 % доходы остались на уровне прошлого года. Снижение доходов зафиксировано у 7 %.

Также выяснилось, что 41 % жителей Омска владеют собственным жильем, не обремененным залогами, а у 64 % респондентов, обслуживающих кредиты, стоимость основного имущества (недвижимость, автомобили, депозиты, ценные бумаги и т. д.) превышает размер долговых обязательств (у большинства – существенно). За год этот показатель вырос с 40 до 60 %.

Как предполагают авторы исследования, на соотношение стоимости имущества и обязательств повлияло и то, как жители Омска научились управлять своей долговой нагрузкой. Сейчас у 34 % респондентов нет непогашенных кредитов. Доля тех, у кого четыре или более кредита, снизилась до 1 % (–11 п.п.).

Повышение уровня финансовой грамотности позволило омичам перейти к долгосрочному финансовому планированию. Если в конце 2023 года 34 % респондентов не имели финансовых целей, в 2024 году эта доля сократилась до 20 %. Доля тех, кто строит планы на срок год и более, выросла с 24 до 50 %.

Планирование и разумный подход к управлению личным бюджетом позволили жителям Омска укрепить свои сбережения: доля респондентов, у которых есть финансовая подушка безопасности на год, составила 19 %, а количество людей, у которых нет сбережений, снизилось с 40 до 27 %.

В целом по методике расчета Индекса финансовых достижений* омичи набрали в этом году 45,4 балла, что соответствует второму взрослому разряду по шкале, в которой используется система квалификаций по аналогии с большим спортом.

Шкала Индекса финансовых достижений:

*Индекс финансовых достижений рассчитан на основе опроса россиян, проведенного в октябре 2024 года в 27 субъектах РФ (в крупнейших городах каждого региона). Выборка для опроса составила не менее 3,8 тыс. человек с пропорциональным разделением респондентов по регионам, полу, возрасту. Участникам исследования предлагалось ответить на 15 вопросов об их финансовых целях, доходах, наличии кредитов и сбережений, используемых финансовых инструментах и проч. Ответам присваивались баллы от 0 до 100. Индекс рассчитывался как среднее арифметическое всех ответов по России в целом, а также в разрезе регионов и федеральных округов. При построении Индекса Москва и Санкт-Петербург рассматривались отдельно в связи с более высоким уровнем доходов и расходов жителей столичных городов.