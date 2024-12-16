Омск-Информ
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·Общество

Фишкой новостройки на улице Чернышевского является двухэтажная крытая автостоянка на 140 мест.

В самом центре Омска, на улице Чернышевского, ввели в эксплуатацию 20-этажный дом, сообщил мэр города Сергей Шелест. В новостройке 78 квартир: 30 двухкомнатных, 32 трехкомнатные, 15 четырехкомнатных и одна пятикомнатная площадью более 250 кв. м. Также в доме имеется двухэтажная крытая автостоянка на 140 мест.

Застройщиком объекта выступило ООО «Строительно-монтажное управление-9 Стройбетон «Космическое».

·Общество

Фишкой новостройки на улице Чернышевского является двухэтажная крытая автостоянка на 140 мест.

В самом центре Омска, на улице Чернышевского, ввели в эксплуатацию 20-этажный дом, сообщил мэр города Сергей Шелест. В новостройке 78 квартир: 30 двухкомнатных, 32 трехкомнатные, 15 четырехкомнатных и одна пятикомнатная площадью более 250 кв. м. Также в доме имеется двухэтажная крытая автостоянка на 140 мест.

Застройщиком объекта выступило ООО «Строительно-монтажное управление-9 Стройбетон «Космическое».