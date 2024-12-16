Несмотря на кровь на штанах, мужчина заявлял, что он не виновен.

Коллегия присяжных Ленинского районного суда признала 45-летнего омского дворника виновным в умышленном причинение тяжкого вреда здоровью, повлекшего по неосторожности смерть человека. Мужчине грозит до 15 лет лишения свободы.

Как сообщили в прокуратуре, преступление произошло рано утром 25 сентября 2022 года. Дворник во время работы поссорился с незнакомцем и нанес ему ножевое ранение в живот. Прохожий скончался.

Несмотря на кровь на своей одежде, вину дворник не признал. В суде он настаивал, что кровь погибшего попала на его штаны случайно. Однако присяжные в это не поверили.