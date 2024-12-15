Самый надежный способ – отдельное приложение для аутентификации.

В последнее время пользователи всё больше заботятся о своей анонимности и безопасности в интернете. В этом контексте SIM-карты играют важную роль в защите пользователей. Анна Кашницкая, основательница российской технологической компании Unisimka, поделилась с «Известиями» советами по защите от мошенников.

По её словам, одним из самых надёжных способов защиты SIM-карты является установка PIN-кода. Если ваш телефон потеряется, первым делом можно позвонить своему оператору и заблокировать её или сделать это самому с помощью кода. Если же телефон попадёт к мошенникам, они, вероятно, вытащат симку и вставят её в другое устройство. Однако наличие PIN-кода помешает им получить доступ к номеру и связанным с ним приложениям.

Анна также советует оформлять SIM-карту на действующий паспорт. В случае кражи или потери телефона это поможет упростить блокировку и восстановление SIM-карты. Кроме того, стоит установить запрет на перевыпуск SIM-карты. В некоторых случаях можно настроить уникальный пароль или кодовое слово для перевыпуска SIM-карты. Это добавит еще один уровень защиты и контроля над вашим номером, отметила специалист.

– Самый надежный способ – отдельное приложение для аутентификации, которое автоматически создает цифровой код или QR-код для повторной авторизации. Таким приложением можно воспользоваться даже при отсутствии мобильной связи, – объяснил эксперт.

Двухфакторная аутентификация защитит социальные сети и мессенджеры от мошенников, даже если они получат доступ к SIM-карте или телефону. На первом этапе аутентификации требуется ввести цифровой пароль, а для второго этапа можно применять различные методы: биометрические данные, код из SMS или электронные письма.