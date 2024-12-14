Омск-Информ
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·Происшествия

Мальчик находится в больнице.
В омской полиции рассказали об обстоятельствах травмирования 13-летнего мальчика, которого сегодня придавила ледяная глыба. Инцидент произошел около 16:00 по адресу: Пригородная, 21.
По предварительным данным, подросток с приятелем катались на тюбингах со склона Иртыша. Мальчик подъехал к дереву, и в этот момент на него с дерева упала снежно-ледяная глыба.
Ребенка госпитализировали. Предварительный диагноз: перелом костей таза.
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·Происшествия

Мальчик находится в больнице.
В омской полиции рассказали об обстоятельствах травмирования 13-летнего мальчика, которого сегодня придавила ледяная глыба. Инцидент произошел около 16:00 по адресу: Пригородная, 21.
По предварительным данным, подросток с приятелем катались на тюбингах со склона Иртыша. Мальчик подъехал к дереву, и в этот момент на него с дерева упала снежно-ледяная глыба.
Ребенка госпитализировали. Предварительный диагноз: перелом костей таза.
1302