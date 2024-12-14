Омск-Информ
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·Общество

Он играл с приятелями в опасном месте.
Сегодня на крутом берегу Иртыша произошел несчастный случай. Пострадал 13-летний мальчик.
Как сообщили в МЧС, на берегу образовались пещеры из льдин. В них играли дети. Когда одна из льдин обвалилась, она упала на мальчика. Прохожие пытались помочь ему, но глыбы оказались неподъемными.
Тогда очевидцы вызвали сотрудников МЧС. Спасатели извлекли подростка из ледяного плена, уложили на носилки и передали врачам.
1180
·Общество

Он играл с приятелями в опасном месте.
Сегодня на крутом берегу Иртыша произошел несчастный случай. Пострадал 13-летний мальчик.
Как сообщили в МЧС, на берегу образовались пещеры из льдин. В них играли дети. Когда одна из льдин обвалилась, она упала на мальчика. Прохожие пытались помочь ему, но глыбы оказались неподъемными.
Тогда очевидцы вызвали сотрудников МЧС. Спасатели извлекли подростка из ледяного плена, уложили на носилки и передали врачам.
1180