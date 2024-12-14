Омск-Информ
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·Общество

Он ушел на спецоперацию добровольцем.
Сегодня на кладбище Троицкого села в Омском районе состоится прощание с погибшим на СВО Сергеем Беседкиным. Оно начнется в 13:00.
Как сообщает администрация Новоомского сельского поселения, Сергей всю жизнь после окончания ПТУ работал в поселке трактористом. В этом году он добровольно ушел на военную службу в зону проведения специальной военной операции и 16 ноября погиб.
·Общество

Он ушел на спецоперацию добровольцем.
Сегодня на кладбище Троицкого села в Омском районе состоится прощание с погибшим на СВО Сергеем Беседкиным. Оно начнется в 13:00.
Как сообщает администрация Новоомского сельского поселения, Сергей всю жизнь после окончания ПТУ работал в поселке трактористом. В этом году он добровольно ушел на военную службу в зону проведения специальной военной операции и 16 ноября погиб.