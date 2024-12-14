Омск-Информ
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·Спорт

За попытку схитрить тренер заставил «ястребов» нарезать круги по льду.
Новый главный тренер «Авангарда» Ги Буше на тренировке проверил команду на честность. Видеозапись этого момента появилась в соцсетях.
Канадский наставник предложил игрокам выбрать того, кто забьет броском от ворот до ворот и этим закончит тяжелую тренировку. Попытку схитрить Буше наказал.
Ранее сообщалось, что Буше пришел на командное собрание с матрешками.
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·Спорт

За попытку схитрить тренер заставил «ястребов» нарезать круги по льду.
Новый главный тренер «Авангарда» Ги Буше на тренировке проверил команду на честность. Видеозапись этого момента появилась в соцсетях.
Канадский наставник предложил игрокам выбрать того, кто забьет броском от ворот до ворот и этим закончит тяжелую тренировку. Попытку схитрить Буше наказал.
Ранее сообщалось, что Буше пришел на командное собрание с матрешками.
5179