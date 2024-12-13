Инсайдерскую информацию о знакомстве канадского специалиста с «ястребами» обнародовал гендиректор Авангарда».

Генеральный директор ХК «Авангард» Герман Чистяков обнародовал инсайдерскую информацию о первом дне в Омске нового главного тренера «ястребов» Ги Буше. Самое большое впечатление на руководителя произвели матрешки, с которыми Буше пришел на командное собрание.

– На первом собрании Ги выставил перед командой таких матрешек. Матрешки олицетворяют его подход: каждый – даже самый маленький шаг – есть часть единого целого, – объяснил Чистяков.

Он также рассказал, что встречал Ги Буше и его помощника Дэйва Барра в Москве, куда те прилетели из Канады.

– Рейс в Омск был ночным, но они совсем не отдыхали – мы весь перелет обсуждали работу. Без передышек. Прилетели глубоко ночью, в 7:30 Ги и Дэйв уже выехали на работу – осматривать арену и готовиться к первой тренировке. Заряженность максимальная, – похвалил тренеров руководитель «Авангарда».

Добавим, что после знакомства со своей новой командой Ги Буше улетает обратно в Канаду. Недавно он перенес операцию на колене и сейчас проходит восстановление. В ближайших матчах «Авангарда» и.о. главного тренера будет Дэйв Барр.