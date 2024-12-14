Омск-Информ
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·Общество

Он получил смертельное ранение месяц назад.
Сегодня днем в поселке Москаленском Марьяновского района Омской области состоится прощание с 28-летним военнослужащим Вячеславом Шилько, погибшим на СВО. На траурный митинг жителей приглашают с 12:00 до 13:00 по адресу: Озерная, 35.
Как сообщает администрация Москаленского сельского поселения, Вячеслав после срочной службы в 2015 году остался служить по контракту и с самого начала СВО участвовал в боевых действиях. Он получил смертельное ранение 28 ноября.
·Общество

Он получил смертельное ранение месяц назад.
Сегодня днем в поселке Москаленском Марьяновского района Омской области состоится прощание с 28-летним военнослужащим Вячеславом Шилько, погибшим на СВО. На траурный митинг жителей приглашают с 12:00 до 13:00 по адресу: Озерная, 35.
Как сообщает администрация Москаленского сельского поселения, Вячеслав после срочной службы в 2015 году остался служить по контракту и с самого начала СВО участвовал в боевых действиях. Он получил смертельное ранение 28 ноября.