Благотворительный фонд «Возрождение Тобольска» в качестве подарка выбрал одно из самых пригодных для сценического воплощения произведений великого русского поэта.

В омском Доме актера 12 декабря состоялась церемония дарения неординарного издания драмы Александра Сергеевича Пушкина «Борис Годунов». Книги были переданы в девять крупнейших театров Омска и Северный драматический театр города Тары. Церемония была приурочена к 225-й годовщине со дня рождения «солнца русской поэзии».

Сам автор когда-то охарактеризовал свое произведение так: «Драматическая повесть, Комедия o настоящей беде Московскому государству, o царе Борисе и о Гришке Отрепьеве». Пушкин впервые в русской истории превратил народ в одного из главных героев пьесы, что несколько усложнило ее театральную судьбу. До конца 60-х годов XIX века трагедия была под цензурным запретом из-за своего идейного содержания, но со временем она все-таки стала одним из столпов национального репертуара, причем не только театрального. На основе пушкинского произведения композитор Модест Мусоргский создал свою знаменитую оперу «Борис Годунов», популярности которой в свое время добавил певец Федор Шаляпин.

Богатая театральная составляющая пушкинского произведения отражена в уникальном издании, выпущенном при участии Общественного благотворительного фонда «Возрождение Тобольска». По сути, это трехмерная книга, листая которую читатель еще и визуально погружается в атмосферу Смутного времени. В зависимости от душевного состояния героя локации меняются, и возникает то образ веревки, пропитанной кровью; то православного креста в монастырских сценах; то трона с двуглавым российским орлом. В финале, где «народ безмолвствует», сцена снова пуста. Оформлением издания занимался выдающийся российский мастер книжной графики и театрального искусства Василий Валериус, который работал над многими издательскими проектами фонда «Возрождение Тобольска».

– Фонд был создан лет 30 назад, и за это время нами было издано боле 300 книг. Порядка двух десятков из них непосредственно касаются Омского Прииртышья. Это сборники стихов Антона Сорокина и поэтов «Белой столицы»; два тома альманаха «Тобольск и вся Сибирь», посвященных городу Омску; том о городе Таре, другие издания. Все эти книги попали в крупнейшие культурные центры и библиотеки России. Издательские проекты фонда, как правило, уникальные, и от наших даров никто еще не отказывался, включая библиотеку московского Кремля и библиотеку Администрации президента России, – рассказал председатель президиума фонда Аркадий Елфимов, специально приехавший в Омск для участия в церемонии дарения.

Он добавил, что неординарность и уникальность изданий оборачивается их достаточно высокой стоимостью, и реализовать такие проекты удается только при помощи попечителей и меценатов. На протяжении нескольких последних лет фонд сотрудничает с омским предпринимателем Святославом Капустиным. Он, в частности, поддержал выпуск факсимильного издания Чехова «Остров Сахалин», факсимильного издания писем Достоевского «Перерождение моих убеждений», монографии «Служилые люди Сибири».

– Поможешь хорошему делу и хорошим людям – и самому легче становится, – объяснил свои мотивы меценат и добавил: – Мне приятно, что уникальные книги пополнили фонды омских библиотек и стали теперь общим достоянием читателей.

Святослав Капустин обсудил с омскими деятелями культуры перспективы книгоиздательства. Отправной точкой разговора стало, конечно, последнее издание пушкинского «Годунова».

– Это литература, которая уже вышла за рамки своего жанра и фактически стала частью театрального искусства. Глядя на то, как оформлены эти книги, невольно начинаешь размышлять о будущем издательского дела. Мне кажется, что следующим шагом станет уже разговор с книгой. Не внутренний воображаемый диалог читателя и автора, а реальный такой разговор в режиме «вопрос – ответ». Я технарь, и хорошо представляю, какие из уже существующих технологий могут быть использованы для этого. В теории искусственный интеллект может саккумулировать весь объем критики, касающейся того или иного произведения, и подстраиваясь под стиль автора или литературного героя давать ответы, которых нет в классическом тексте. И тогда, читая, допустим, «Маленькие трагедии» Пушкина, можно будет напрямую спросить Сальери, не жалеет ли он о том, что отравил Моцарта, – поделился своими мыслями меценат.

Идея интерактивной книги участникам встречи в Доме актера понравилась, а руководитель благотворительного фонда «Возрождение Тобольска» обещал позднее обсудить технические аспекты возможного нового проекта. Однако для начала Святослава Капустина поблагодарили за уже сделанное. За поддержку образовательных и культурных проектов ему было вручено официальное благодарственное письмо Министерства культуры Омской области. От имени секретариата Союза писателей России омскому меценату была вручена настольная Пушкинская медаль. Как написано в удостоверении к медали: «За существенный вклад в развитие литературного процесса».