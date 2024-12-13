Горожане отдали деньги, но водительских прав так и не получили.

Правоохранители передали в Центральный районный суд Омска уголовное дело 47-летнего инструктора автошколы. Мужчину обвиняют в мошенничестве.

Как сообщили в полиции, инструктор предлагал платную омичам, которые безуспешно пытались сдать итоговый экзамен по вождению, помощь в получении водительского удостоверения. За это мужчина брал 3 до 10 тысяч рублей, но потом сообщал курсантам, что возникли проблемы и цена выросла.

– На протяжении нескольких месяцев мужчина неоднократно переносил сроки, а после совсем переставал выходить на связь, – сообщили в полиции.

С сентября 2023 года по апрель 2024 года он обманул 10 молодых людей в возрасте от 18 до 23 лет. Инструктор незаконно заработал в общей сложности 291 тыс. рублей.

Теперь инструктору грозит до 5 лет лишения свободы.