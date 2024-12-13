Спецпроект объединил начинающих, молодых и опытных артистов и стал объединяющим для разных поколений.

«Газпромнефть – смазочные материалы» совместно с Союзом композиторов Евразии и РИАМО создали мультимедийный проект о джазе. Его героями стали участники первого джазового фестиваля в подмосковном Фрязине.

Как сообщили авторы исследования, их интересовали история, уникальность и влияние музыкального направления на эмоциональное состояние, интеллектуальные способности и развитие креативного мышления у артистов и слушателей. В рамках спецпроекта начинающие, молодые и опытные музыканты рассказали свои истории знакомства с джазом, разрушили мифы о нем и поделились советами с желающими познакомиться с этим видом искусства. Проект стал объединяющим для разных поколений.

– Музыка пробуждает самые прекрасные чувства и учит замечать красоту вокруг. Проекты, направленные на популяризацию этого вида искусства, вносят значительный вклад в формирование правильных ценностей и взглядов у молодого поколения. Если говорить про джаз, к этому добавляется еще и просветительская функция, так как вокруг музыкального направления все еще много предрассудков и заблуждений, – отметил народный артист России, член совета Союза композиторов России Рашид Калимуллин.

Первый джазовый фестиваль-конкурс прошел в детской школе искусств наукограда Фрязино. Его участниками стали более 100 артистов в возрасте от 7 лет до 21 года. Организаторами форума выступили «Газпромнефть-СМ», Союз композиторов Евразии и администрация наукограда. Мероприятие было реализовано в рамках программы социальных инвестиций «Родные города» компании «Газпром нефть».

– «Газпромнефть-СМ» системно реализует культурно-просветительские проекты, считая это направление одним из самых перспективных, – подчеркнул генеральный директор «Газпромнефть – смазочные материалы» Анатолий Скоромец. – Интерес к искусству и творчеству позитивно влияет на многие аспекты становления личности – расширяет кругозор, помогает развивать креативность, эмоциональный интеллект и нравственную осознанность. Мы хотим, чтобы молодое поколение обладало такими созидательными качествами, поэтому создаем благоприятную среду для их формирования.

Добавим, что ранее при поддержке компании «Газпромнефть-СМ» была проведена реконструкция ДШИ города Фрязино, одного из старейших образовательных учреждений культуры Подмосковья. Обновленная концертная площадка готова принимать творческие форумы самого высокого уровня.