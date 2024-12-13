Пострадали пять человек, один получил тяжелые травмы.

Прокуратура направила в Советский суд Омска уголовное дело водителя маршрутки, которого обвиняют в причинении тяжкого вреда здоровью пассажира. По версии следствия, 73-летний водитель нарушил правила дорожного движения, что привело к ДТП.

Напомним, авария произошла 26 января на проспекте Мира. Водитель маршрутки отвлекся на телефон, выехал на полосу встречного движения и столкнулся с другим автомобилем, а также въехал в столб.

В салоне находилось 8 пассажиров, в том числе дети. Пострадали 5 из них, здоровью одного причинен тяжкий вред.

В прокуратуре отметили, что водитель полностью признал вину. Ему грозит до 2 лет лишения свободы.