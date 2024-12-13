Этот фрукт является мощным источником витамина С, но есть цитрусовый нужно крайне осторожно.

Врач-гастроэнтеролог «СМ-Клиника» Евгения Мельникова предостерегла россиян от чрезмерного употребления мандаринов. Несмотря на общеизвестную пользу для организма (мандарин – отличный источник витамина С), избыточное потребление этих цитрусовых может привести к неприятным последствиям.

– Несмотря на то что витамин С является мощным антиоксидантом, повышает иммунитет, участвует в синтезе коллагена, ускоряет регенерацию тканей, поддерживает здоровье зубов и десен, избыточное употребление мандаринов может привести к неприятным последствиям, – цитирует Мельникову издание «Газета.Ru».

В одном мандарине содержится около 25 мг витамина С, что составляет почти одну треть от суточной дозы (90 мг), соответственно, достаточно съедать три фрукта в день.

По словам эксперта, мандарины могут привести к аллергической реакции в виде крапивницы, конъюнктивита, ринита, вплоть до отека Квинке. Стимулируя выработку соляной кислоты желудком, мандарины провоцируют изжогу и вызывают обострение гастроэзофагеальной рефлюксной болезни, гастрита, язвенной болезни. Большое количество клетчатки может привести к вздутию и метеоризму, а высокое содержание фруктозы вызывает рост уровня глюкозы крови.